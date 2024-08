Isola ecologica fatiscente all’ex Gil | ecco una nuova struttura abbellita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) La vecchiadi viale Leopardi, posta nel parcheggio a lato della Ex Gil, è stata rimossa. Per lungo tempo destinata al conferimento di rifiuti delle attività commerciali del centro storico, laera divenuta. Non solo, essendo utilizzabile dall’esterno, non era controllabile, tant’è che spesso accanto ad essa venivano abbandonati rifiuti di ogni genere. L’amministrazione comunale ha quindi deciso di dotarsi di due nuove e moderne isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti degli esercizi del centro, allontanate dalle mura storiche e portate più vicino alla strada. Laè stata inpreziosita da immagini che riprendono la Rotonda, il lungomare dall’alto ed altre bellezze del territorio senigalliese.