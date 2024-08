Giovane di 29 anni muore annegato dopo un tuffo nel Serchio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 11 agosto 2024) LUCCA –di 29nela Lucca. Una squadra di vigili del fuoco della sede centrale, intorno alle 10.15 del mattino, è intervenuta per recuperare la salma delnella zona di Sant’Alessio, a nord del comune di Lucca. Secondo quanto ricostruito, anche dalla polizia, che è intervenuta sul posto, due amici di circa 29erano andati sulle rive del fiume per cercare refrigerio quando uno dei due, immergendosi, non è però risalito. L’amico ha chiamato i soccorsi che hanno individuato il corpo e lo hanno recuperato.