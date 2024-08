Ovunque Tarocchi Storia simboli magia | nei misteri Arcani l’arte di mescolare le carte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) di Anna Mangiarotti Mai come oggi popolari i, ledivinatorie, all over the world. Complice un Premio Nobel yankee (infra sveliamo chi). Ma per andare al cuore del Rinascimentoano, dobbiamo puntare subito al Centro Italia. Guidati da una donna, ovvio, riscoperta di recente grazie alla “instagrammabilità“ del suo Giardino dei, la più grande opera scultorea mai realizzata da donna: a Garavicchio, frazione di Capalbio (Toscana). All’ingresso, una sua indicazione: "Se la vita è un gioco dinoi nasciamo senza conoscerne le regole. Nonostante questo, tutti dobbiamo giocare la nostra mano". Parola di maga Niki de Saint Phalle.