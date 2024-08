Imane Khelif medaglia d’oro | Ronzulli dice il pugile Marianna Aprile s’infuria | E’ una donna! video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 10 agosto 2024) Nella serata in cuivinceva l’oro nella boxe, categoria -66kg femminili alle Olimpiadi 2024 di Parigi, su “La 7? andava in onda la polemica tra la parlamentare di Forza Italia, Licia, e la giornalista. La“intersex” ieri sera ha sconfitto in finale la cinese Liu Yang vincendo ai punti tutti e tre i round, ma le polemiche sulle sue caratteristiche fisiche e la precedente esclusioni dai mondiali di New Delhi del 2023, nonché sul ritiro di Angela Carini, non si placano. Nel corso della puntata di “In Onda” laha definito “il”, e non la “ssa”, al femminile,e, ma è stata immediatamente rimbeccata dalla conduttrice, che s’è indignata: “Ma è una! Non può dire il”.