Everton-Roma oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Alle 18:00 di, sabato 10 agosto lafarà visita all’nella cornice del Goodison Park, in occasione dell’ultimaprecampionato della squadra giallorossa. Un impegno di spessore, il secondo in Inghilterra dopo il 4-0 al Barnsley al ST George’s Park. Nel quartier generale della nazionale inglese, Daniele De Rossi ha lavorato sulla fase tattica, nel tentativo di inserire velocemente i nuovi acquisti, e stasera spera di avere buone indicazioni sul piano del gioco e della condizione fisica. Occhi puntati naturalmente sui volti nuovi: molti di loro dovrebbero partire dal 1? e l’11 di partenza dovrebbe essere simile a quello che verrà proposto all’esordio in campionato contro il Cagliari in Sardegna.