Dalle passerelle più prestigiose le ispirazioni total look più cool dell’estate 2024

(Di sabato 10 agosto 2024) La tendenza è chiara e la si vede ovunque. I coordinati estivi hanno già invaso ogni località delle vacanze, decretando il ritorno di quello che alcuni chiamanoma che in realtà vede coinvolti un pezzo sopra e uno sotto in perfetto pendant cromatico, di materiale o di stampa. Due capi pensati apposta per essere indossati insieme e che uniti danno il meglio. Senza troppe regole che riguardino lunghezze e proporzioni. Investire in un set coordinato quest’estate è quindi senza dubbio una mossa furba in fatto di trend ma anche di ottimizzazione dell’armadio. Perché ognuno dei due capi delpuò anche essere indossato con altri elementi del guardaroba. Dando vita a nuove combinazioni e outfit inediti.