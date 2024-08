Bussano alla porta | la spiegazione del finale e le differenze con il libro

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024): ladele lecon ilCelebre per i suoi film thriller che sfociano però spesso e volentieri nel fantasy, nell’horror o nella fantascienza, il regista M. Night Shyamalan ha negli anni realizzato opere di grande valore attraverso cui racchiude le paure degli Stati Uniti ma in generale del mondo intero. Titoli come Signs, The Village o Lady in the Water sono esemplari a riguardo, presentando vicende suggestive e inquietanti che altro non sono se non uno specchio del nostro contemporaneo. I titoli qui riti, infatti, sono il prodotto delle paure diffusesi all’indomani degli attentati dell’11 settembre. Con il suo ultimo film,(qui la recensione), il regista è ora tornato ad affrontare dinamiche simili. Anche questo suo nuovo lungometraggio, tratto dal romanzo La casafine del mondo di Paul G.