Ultime Notizie Roma del 09-08-2024 ore 17 | 10

(Di venerdì 9 agosto 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale continua il tentativo di avanzata dell’esercito ucraino nella regione russa iniziato martedì che impegnerebbe un migliaio di soldati di chi è Fede ce n’è di veicoli blindati le porte luce hanno assicurato di stare facendo il possibile per respingere l’attacco il Cremlino ha fatto innalzare il livello di allerta da regionale a federale l’Ucraina ha dichiarato che 20.