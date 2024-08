Softball | Italia è finale agli Europei Under 22 in Polonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’ha raggiunto ladegli22 di. La Nazionale tricolore, anch’essa guidata da Federico Pizzolini nel ruolo di manager, è impegnata a Kutno, in, per disputare la rassegna continentale della categoria giovanile più alta possibile. Per la squadra azzurra l’inizio è risultato essere da brividi, un 7-6 contro la Gran Bretagna pescato grazie a un singolo di Delia Manera capace, a basi piene, di mandare a segno Silvia Torre e di risultare così un walk off. Di seguito un altro, non facile 10-7 contro la Francia e poi un 15-0 sull’Austria e un 12-1 per una volta più agevoli contro la Germania. Chiuso così l’opening round, è stato il tempo di andare ad affrontare il Super Round. Ieri la vittoria per 2-1 contro la Cechia, vissuta sull’onda dei primi due inning.