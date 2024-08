Ruba il telefono della moglie e pubblica le sue foto intime arrestato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Revenge porn o vendetta Digitale? Un uomo di 36 anni è statoper aver diffusoIn un episodio sconcertante di vendetta digitale, un uomo di 36 anni è statodai carabinieri a Casal di Principe, nel casertano, dopo averto ile diffuso online sue. Questo gesto riprovevole sembra essere stato motivato da una ritorsione personale contro la donna, che aveva precedentemente denunciato il marito per comportamenti violenti.lecompagna -Ansa- Notizie.comLa vicenda ha avuto inizio quando la donna, vittima delle azioni del marito, si è recata presso la stazione dei carabinieri per denunciare l’accaduto. Visibilmente scossa, ha raccontato agli agenti come suo marito avesse approfittato di un momento di distrazione per sottrarle lo smartphone.