Riforma Nordio l’Anm | Le misure preventive sono l’eccezione Limitarle non serve

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 – Secondo il segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati Salvatore Casciaro l’ipotesi di limitare la carcerazione preventiva non è una soluzione per il sovraffollamento: "La carcerazione preventiva è l’extrema ratio cui i magistrati ricorrono già ora in casi davvero eccezionali. Altre, piuttosto, sarebbero le strade da percorrere. Si è già avviato con la legge Cartabia un percorso per valorizzare e potenziare le pene sostitutive, ma spesso mancano strutture e organici per rendere effettivo un progetto di recupero esterno al circuito penitenziario". Cosa invece si potrebbe fare? "Molte cose andrebbero fatte.assicurare l’effettività del lavoro e dell’assistenza sanitaria, psicologica e psichiatrica, per fronteggiare le situazioni di disagio e sofferenza che richiederebbero attenzione, capacità di ascolto e, in taluni casi, cure immediate.