Quando Fefé incantava Falconara | De Giorgi meritava l’oro un grande

(Di venerdì 9 agosto 2024) "In quell’estate del 1994, Marco Paolini voleva un giocatore della Nazionale. La scelta era difficile, non si riuscivano a trovare attaccanti. Ma volevamo un palleggiatore forte. Io a ‘Fefè’ l’ho inseguito dappertutto. Un giorno mi trovavo ad un raduno a Verona. Lui aveva una partita lì. Piuttosto che tornare a casa, la sera, andai a Brescia. L’ho sfinito quella notte, mapartì il fax per il tesseramento fu emozionante: abbiamo avuto il sentore di aver preso un campione". Tra gli Ottanta e i Novanta, anni in cuidominava nella pallavolo, il direttore sportivo dall’intuito infallibile rispondeva al nome di Tarcisio Pacetti.