Parigi2024Alessio bronzo nel taekwondo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 agosto 2024) 21.06 Non si ferma l'ondata di medaglie per l'Italia.La quarta di giornata,terza di, se la mette al collo nelSimone Alessio (categoria 80kg). L'azzurro, campione iridato in carica, nella finalina dei ripescaggi ha battuto l'americano CJ Nickolas, mitigando in parte la delusione per la sconfitta ai quarti contro l'iraniano Barkhordari che lo ha superato 2-1. Per il 24enne livornese di nascita ma romano d'adozione, vittoria agli ottavi sul kazako Toleugali e nella semifinale dei ripescaggi sull'uzbeko Jaysunov.