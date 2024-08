Pali della luce in mezzo alle vie Cedro mette a rischio Ferragosto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Strade collinari sbarrate da alberi precipitati,di traverso sulle strade, tronchi spezzati. Sono gli scenari che hanno dovuto fronteggiare con 45 interventi i vigili del fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti volontari di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo insieme ai gruppi di Protezione civile eMunicitra il tardo pomeriggio di mercoledì e ieri. Un grossodel parco di via Leonardo da Vinci a San Rocco al Porto si è abbattuto sul prato proprio dove, da oggi, si terranno dieci giorni di festa per: la manifestazione è salva. "Il vecchioè stato rimosso da una ditta specializzata – chiarisce il sindaco Matteo Delfini – L’anno prossimo piantumeremo nuovi alberi". A San Colombano al Lambro la discesa collinare di via Collada è rimasta bloccata dalla caduta di una grossa pianta all’incrocio con via Belfuggito.