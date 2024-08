LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Consonni e Guazzini da urlo ORO ITALIA nella madison

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.36 Siamo all’ultima delle otto batterie: 213 van de WOUW Hetty NED 224 FULTON Shaane NZL 19.34 Sato esce meglio dalla curva, affronta meglio la volata e si prende l’ottavo di finale. 19.33 Siamo giunti alla settima batteria: 196 SATO Mina JPN 112 MITCHELL Kelsey CAN 19.31 Come da pronostico Emma Hinze si qualifica per gli ottavi di finale: nessun problema per la tedesca. 19.29 Sesta delle otto batteria della sprint femminile: 168 HINZE Emma GER 87 CLONAN Kristina AUS 19.28 Si aggiudica questo sprint Mathilde Gros nel boato dei tifosi di casa. La francese si qualifica per gli ottavi. 19.27 Quinta batteria che vede sfidarsi: 140 GROS Mathilde FRA 124 BAYONA PINEDA Martha COL 19.25 Vittoria senza troppi patemi per la britannica Capewell. 19.