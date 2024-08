Libri concerti tv | per cosa spendiamo I dati del Libro bianco della cultura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’offertale del territorio influenza la scelta di vacanze brevi, weekend e ponti è quanto emerge dalsulla spesa e sui comportamenti di consumi di beni e servizili in Italia presentato da ImpresaItalia-Confcommercio. Il 43% degli italiani sceglie i film in sala per la capacità di generare emozioni mentre per quanto riguarda l’informazione il 72% sceglie le piattaforme gratuite online. Sono questi alcunicontenuti nel, una lettura longitudinale frutto delle rilevazioni realizzate negli ultimi cinque anni dal suo Osservatorio realizzato con SWG. La presentazione è avvenuta nella sala immersiva del MEET Digital Culture Center, il primo Centro Internazionale per l’Arte e laDigitale nato a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo. L'evento è stato patrocinato da Fondazione Fiera Milano.