Juventus sfuma Todibo | Giuntoli valuta due profili alternativi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ladopo aver a lungo inseguitorischia di rimanere a mani vuote.corre ai ripari: due alternative al vaglio. Vive un momento di stasi prolungata il mercato della. Il club vorrebbe regalare a Thiago Motta ulteriori rinforzi e rendere maggiormente profonda una rosa che, ad oggi, appare corta e avara di opzioni in alcuni ruoli. Gli ostacoli incontrati, però, stanno complicando i piani societari: Jean-Clair, ad esempio, dopo aver a lungo spinto per trasferirsi a Torino pare avere cambiato idea. Nel suo futuro, salvo sorprese, ci sarà la Premier League. Jean-Clairpuò sbarcare in Inghilterra (LaPresse) – Serieanews.comPer lui, in particolare, si è fatto avanti in termini concreti il West Ham, che ha messo sul piatto una proposta complessiva da 40 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.