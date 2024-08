Il Csi fa canestro a Fano col 3contro3 In Sassonia vincono i ’Sambu Lovers’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il Csi fa di nuovo centro, anzi,. L’estate fanese continua a coinvolgere centinaia di appassionati e, dopo il beach volley e la pallavolo, è stata la volta del basket, con l’ottava edizione del torneo 3vs3, alla pista polivalente "Cimmino e Piccinetti" di. Sedici le squadre partecipanti, per un totale di circa 80 atleti, tra cui una ragazza, novità assoluta per l’evento. A trionfare è stata la squadra "Sambu Lovers" che in semifinale ha superato "I Cappuccinos" (55-45) e in finale "Tutti gli Ex di Mia Sorella" per 65-62. Terzo posto per "Mamma mi fa male il Pomo".