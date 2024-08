Dove vedere le Olimpiadi di Parigi per goderci le ultime splendide medaglie

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ci siamo. È l'ultimo weekend delledi2024, ma sono ancora tantissimi gli appuntamenti da seguire: dall'atletica (con Gianmarco Tamberi in finale di salto in alto sabato 10 agosto alle 19) alla pallavolo (l'Italvolley femminile si gioca la finale contro gli Usa domenica 11 agosto alle 13). E noi siamo lì, incollati alla tv fino alla fine, facendo zapping tra i tanti canali che raccontano i Giochi, per sostenere i nostri ragazzi e divertirci.ledi2024 oggi e per tutto il weekend in streaming o in tv Certo, sarebbe bello essere fisicamente a, ma anche dal divano di casa è possibile vivere le emozioni dei Giochi olimpici in prima fila, con una full immersion giornaliera fino a domenica 11 agosto, da mattina a sera. Ecco come fare.