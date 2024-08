Donna incinta si sente male in crociera | soccorsa dalla Guardia costiera di Ancona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Soccorso di emergenza in serata a bordo della nave daCosta Deliziosa, coordinato e realizzatodi, per unadi nazionalità francese, in stato di gravidanza, a rischio aborto. La nave è stata fatta avvicinare alla costa marchigiana perché era a poco più di 50 migliacosta di San Benedetto del Tronto quindi in acque internazionali. La richiesta di soccorso è partita attorno alle 18,30 e verso le 20.30 circa laera già ricoverata all'ospedale di Pescara. Il coordinamento del soccorso della capitaneria di porto diè scattato subito, via mare con una unità navale S.a.r.