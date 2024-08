Dodicenne in arresto cardiaco | salvato dai genitori guidati in videochiamata dal 118

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Hannoil loro figlio, andato in, grazie alle indicazioni ricevute perda un’operatrice del 118. Una storia a lieto fine accaduta qualche giorno fa ad Argenta, in provincia di Ferrara. A sentirsi male è stato un ragazzino che soffre di una patologia cardiologica ostruttiva congenita. Nel primo pomeriggio di lunedì scorso, intorno alle 13.30, è andato in. Ihanno subito chiamato il 118 che ha inviato nell’immediato i mezzi di soccorso, e, nell’attesa dell’arrivo di questi, ha fornito alla famiglia le istruzioni per mettere in atto le manovre di rianimazione.