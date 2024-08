A chi non piace la nuova Convezione Onu sul cybercrime

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tre anni di negoziati formali e una sessione finale, svolta nelle due ultime settimane a New York, Stati Uniti. Il frutto di questo intenso lavoro è stata l’approvazione, questa notte in Italia, del primo trattato delle Nazioni Unite per combattere il. La bozza della “Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica” sarà adesso sottoposta all’Assemblea generale per l’adozione formale. A guidare i lavori è stata la diplomatica algerina Faouzia Boumaiza Mebarki, presidente del comitato di redazione del trattato, istituito, nonostante l’opposizione di Stati Uniti ed Europa, a seguito di una prima iniziativa della Russia nel 2017.