Warner Bros Games sta considerando di dare in licenza le proprie IP ad altri team

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il CEO di. Discovery, David Zaslav, ed il presidente dello streaming globale e dei giochi, JB Perrette, hanno aperto alla possibilitàinadstudi leIP, così da realizzare dei nuovi titoli. Dopo aver registrato un calo delle entrate nel settore videoludico del 41% anno su anno, a causa della sottoperformance di Suicide Squad: Kill the Justice League rispetto allo straordinario successo ottenuto da Hogwarts Legacy l’anno scorso, i due dirigenti hanno affermato che non escludono la possibilità di affiadletà Intellettuali di. Discovery, ovviamente su. Tra le IP della società troviamo alcuni nomi di assoluto valore, come Batman, Justice League, Harry Potter, Looney Tunes, Game of Thrones e tante altre ancora.