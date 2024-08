Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)DEL 8 AGOSTOORE 20.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASU VIA PONTINA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONEALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI UN ALTRO INCIDENTE CREA CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN DIREZIONERISOLTO L’INCIDENTE SULLA A1NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI IL TRAFFICO è SCORREVOLE SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA CODE PER LAVORI IN DIREZIONE TERAMO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI –A CAUSA DI DUE INCENDI A LABICO E GRICIGNANO LA CIRCONE è FORTEMENTE RALLENTATA CON RITARDI FINO A 240 MINUTI PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI INFORMIAMO CHE SULLA METRE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23.