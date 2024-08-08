Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 20:30 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SU VIA PONTINA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI UN ALTRO INCIDENTE CREA CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN DIREZIONE Roma RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A1 Roma NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI IL TRAFFICO è SCORREVOLE SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA CODE PER LAVORI IN DIREZIONE TERAMO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI – Roma A CAUSA DI DUE INCENDI A LABICO E GRICIGNANO LA CIRCOLazioNE è FORTEMENTE RALLENTATA CON RITARDI FINO A 240 MINUTI PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI INFORMIAMO CHE SULLA METRomaRE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 19:45 - Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA LAURENTINA TRAFFICO SCORREVOLE SU VIA PONTINA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI DA SEGNALARE UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLIALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI CI SONO CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SULLA A1 TRA CEPRANO E PONTECORVO CODE PER TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA CODE PER LAVORI IN DIREZIONE TERAMO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI – ROMA A CAUSA DI DUE INCENDI A LABICO E GRICIGNANO RALLENTAMENTI FINO A 180 MINUTI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 19:15 - 20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA LAURENTINA TRAFFICO SCORREVOLE SU VIA PONTINA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI DA SEGNALARE UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLIALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI CI SONO CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SULLA A1 TRA CEPRANO E PONTECORVO CODE PER TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA CODE PER LAVORI IN DIREZIONE TERAMO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI – ROMA A CAUSA DI DUE INCENDI A LABICO E GRICIGNANO RALLENTAMENTI FINO A 180 MINUTI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 18:45 - RESTANO CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI SULLA A24 ROMA TERAMO, PER LAVORI, CI SONO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO CON ROMA DIVERSI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO, INFATTI, CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA APPIA ALLA LAURENTINA E PROSEGUENDO TRAFFICO INTENSO IN USCITA SU VIA PONTINA A CAUSA DELL’INCENDIO SU VIA PONTINA SOTTO IL PONTE DEL RACCORDO. romadailynews
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