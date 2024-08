The Penguin il gangster di Gotham City | arriva la serie sul nemico di Batman

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nel variegato universo dei supereroi, un elemento contraddistingue da sempree lo differenzia dai “colleghi” Marvel e della stessa DC: i suoi nemici. Personalità diverse, tenebrose e affascinanti, hanno reso questi personaggi estremamente intriganti, superando a volte lo stesso uomo pipistrello in termini di caratterizzazione. Joker, più volte interpretato sul grande schermo, è di certo il più noto e iconico, maè popolata da un sottobosco criminale che va ben oltre il sadico dall’inquietante sorriso. Two-Face, Poison Ivy, Bane, The Riddler, Harley Quinn; e poi, naturalmente, The. Alter ego di Oswald “Oz” Cobblepot, Il Pinguino è un abile ladro che, un colpo dopo l’altro, si è fatto strada nei ranghi della malavita locale, finendo per scontrarsi più volte con il vigilante mascherato e con la sua spalla, Robin.