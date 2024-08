The Lumineers e Bruce Springsteen sul palco con Zach Bryan a Philadelphia

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 8 agosto 2024) Hanno già collaborato in un brano dell’album The great american bar scene (Sandpaper, per l’esattezza) per cui non stupisce chesia apparso a sorpresa suldurante il secondo live adi. I due artisti hanno cantato a sorpresa Atlantic City, oltre alla già citata Sandpaper. LEGGI ANCHE: VMAs 2024, tutte le nomination: come votare e dove seguire la diretta Compliments of my goddaughter. Heeeeere’sandsinging a bit of Atlantic City #attheLinc #pic.twitter.com/EdNcD3jrBW— Kim (@imabossfan) August 8, 2024 LEGGI ANCHE: Sarah è la nuova artista Up Next Italia di Apple Music: «Il mio viaggio nella musica è appena iniziato» Un’esibizione iconica, soprattutto considerando che Atlantic City risale al 1982 e all’album Nebraska del Boss.