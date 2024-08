Ritardi treni | alta velocità in tilt Cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 –intra Roma e Napoli per via di un incendio nei pressi dei binari tra Salone e Anagni, a cavallo delle province di Roma e Frosinone. Al momento attuale la circolazione sulla tratta è sospesa. “La circolazione è fortemente rallentata per un intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi della linea a Labico”, fa saperetalia in un comuncato sul proprio sito. La Rete ferroviaria italiana fa sapere che iadsono dirottati sulla linea convenzionale, con conseguentifino a un’ora e mezza. Non è esclusa la cancellazione di alcuni, anche per quanto riguarda il traporto regionale. Allerta anche per i passeggeri che viaggiano in Intercity:talia notifica che “possono subire limitazioni di percorso”.