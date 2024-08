Rai Way prepara dal 28 Agosto 2024 mux per il nuovo Digitale Terrestre in DVB-T2

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dal 28alcuni canali Rai verranno trasmessi indi nuova generazione, con lo standard DVB-T2 e ilsistema di codifica video HEVC. La nuova TVconsentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione.Rai Way sta svolgendo un ruolo centrale nella transizione al, contribuendo all’evoluzione tecnologica delle infrastrutture del Paese e riducendo il digital divide.In qualità di proprietario e gestore delle reti di broadcasting della RAI, Rai Way sta eseguendo tutti gli interventi necessari sulle proprie infrastrutture di trasmissione e diffusione. Questo porterà alla trasformazione del multiplex nazionale RAI, “Mux-B”, con ilstandard DVB-T2 e ilsistema di codifica video HEVC.