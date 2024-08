Passaggi a livello nel mirino | Sono una trappola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Chiudere io, perlomeno, diminuirne il numero, alto in provincia di Sondrio, per rendere più sicura la SS 38 è ormai una necessità. È un’opinione accettata pressochè da tutti i valtellinesi. Interessatele strade "parallele" alla SS 38, necessarie per far raggiungere i fondi ai privati. Da qui il fronte del "no". Una sorta di sindrome di Nimby (Not in my backyard – non nel mio giardino). L’ultimo incidente, quello nel quale purtroppo ha perso la vita il centauro tellino Claudio De Buglio, ha riproposto la problematica inerente la chiusura di queipericolosi (peraltro prevista da un accordo rientrante nelle opere olimpiche e con uno stanziamento di 80 milioni di euro).