Il bilancio del rettore Franzini | Un’unica urlata in sei anni Per Mind E forse ho sbagliato Ma Città Studi così è salva

(Di giovedì 8 agosto 2024) "La storia si è particolarmente impegnata in questi sei. Ci sono mancate solo le cavallette, che in questa estate torrida è meglio non evocare. Anche perché mancano ancora 54 giorni, anzi 53, per chi ci legge". IlElio, professore di estetica, si avvicina “con filosofia“ alla fine del suo mandato: dal primo ottobre lascerà il timone della Statale, la più grande università lombarda, nelle mani della rettrice Marina Brambilla. Quali saranno gli ultimi atti? "Ci sarà da seguire una complessa ripresa, da capire il destino dell’università dopo le ultime questioni sollevate a luglio sui fondi di finanziamento agli atenei. Giusto interrogarsi sui piani straordinari delle assunzioni, sul post Pnrr. E all’ordinaria amministrazione si aggiungono i cantieri da seguire trae il centro sportivo Saini".