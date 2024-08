Dynamite 07 08 2024 Anything Goes

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 agosto 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, andato in scena dal LJVM Coliseum di Winston-Salem, North Carolina. Questa puntata promette grandi emozioni con MJF che affronta Kyle Fletcher in un match eliminatorio e Bryan Danielson che se la vedrà con Jeff Jarrett in unmatch. MJF vs Kyle Fletcher – Eliminator match per il titolo AEW (3,5 / 5) Match molto intenso con Fletcher che mostra grande determinazione. MJF domina gran parte dell’incontro lavorando sulla spalla dell’avversario. Fletcher riesce a reagire con alcune manovre aeree, ma alla fine MJF ottiene la vittoria con un colpo basso seguito da un Kangaroo Kick e un brainbuster. Vincitore: MJF Dopo il match, MJF attacca Fletcher con ilDiamond Ring. Will Ospreay arriva per salvare il suo amico, ma troppo tardi.