Dodicesima giornata Parigi 2024 | Italia bronzo nel ciclismo su pista Settebello eliminato Italvolley maschile ko con la Francia

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lasi è rivelata agrodolce per i nostri colori. Bene l’delsuche conquista il terzo gradino del podio nell’inseguimento a squadre, mentre, purtroppo, si fermano ilnella pallanuoto,dall’Ungheria, e l’sconfitto in semifinale dalla: L’SI CONFERMANELSUFilippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon regalano alll’la ventisettesima medaglia olimpica superando nella finale per il terzo posto la Danimarca con il tempo di 3’44?197. I nostri ragazzi sono partiti con il freno a mano tirato al primo chilometro con un secondo di distacco.