Con Altremani in 110 hanno poi ottenuto un contratto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ha toccato il traguardo dei primi due anni di attività l’impresa sociale ‘’, prima società nata in provincia con l’obiettivo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di detenuti ospiti della casa circondariale di Forlì. La ricorrenza è stata celebrata in carcere, alla presenza di numerosi imprenditori soci che, in questi due anni,contribuito allo sviluppo dei laboratori produttivi. Dal 2006 – grazie a un solido lavoro di rete tra carcere, Provincia, Mareco Luce srl, Ispettorato del lavoro, organizzazioni sindacali e l’ente di formazione Techne – in carcere sono stati realizzati vari laboratori, di cui oggi si occupa direttamente l’impresa: assemblaggio, saldatura, falegnameria, produzione carta artigianale e incollaggio shopper.