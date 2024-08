Calciomercato Genoa trovato il sostituto di Retegui

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sembra ormai fatta la cessione diall’Atalanta, che ha dovuto sostituire in fretta e furia l’infortunato Scamacca. Ilperò si èdi punto in bianco a dover cercare un rimpiazzo per il proprio bomber, considerata la sua partenza a pochi giorni dalle prime gare ufficiali della stagione. Così dopo qualche chiamata si è pensato alla possibilità di un ritorno importante, visto che si è manifestata la possibilità: Giovanni Simeone. Andiamo dunque a scoprire quali sono le ultime novità suldel, si lavora per il ritorno di Simeone (Credit foto – pagina FacebookCFC)La partenza diha costretto ila buttarsi a capofitto sul mercato per trovare subito un rimpiazzo.