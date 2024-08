Basta dire che è colpa della Meloni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Abbiamo letto con molta attenzione le dichiarazioni pubblicate oggi su La Nazione del segretario del PD al nostro comunicato sulla sicurezza. Le dichiarazioni di Righi danno pienamente ragione alle nostre tesi. Infatti ci saremmo aspettati una risposta più concreta". Continua il botta e risposta sul tema del momento a Montale: la sicurezza. "che èe che la situazione è questa su tutto il territorio - fa sapere il gruppo “Noi per Montale“-. Troppo facile giocare a scarica barile e piagnucolare dicendo che non si può fare niente perché èdi altri. Ciò che omette diil Righi è che il potenziamento delle telecamere di sorveglianza nasce e trae spunto da una mozione presentata dal centrodestra nel lontano 2019 che in Consiglio fu osteggiata dalla vecchia maggioranza di centrosinistra.