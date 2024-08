Ardea incendio nella notte su via Pratica di Mare | paura tra i residenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 –e tensionead, quando intorno a mezzaunè divampato su viadi, all’altezza del Conad, vicino all’incrocio con via Largo Udine. Le fiamme, che hanno coinvolto sterpaglie e rifiuti, hanno spaventato idelle abitazioni circostanti e gli automobilisti di passaggio. Viadi, fiamme: a fuoco sterpaglie e rifiuti L’, che sembra avere origine dolosa a causa dell’orario e della modalità in cui si è sviluppato, si è manifestato in due punti distinti ma ravvicinati. Le fiamme hanno rapidamente iniziato a espandersi, rischiando di raggiungere la strada e le abitazioni circostanti. Tanti i cittadini che si sono fermati nel piazzale antistante il Conad per cercare di capire cosa stesse accadendo e per verificare se i soccorsi fossero stati allertati.