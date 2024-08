Android 15 | nuova Modalità Desktop direttamente sui tablet

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 8 agosto 2024) Google sta lavorando a un significativo miglioramento dellasu15, che permetterà di eseguire un’esperienzacompletasui, senza la necessità di collegarli a un monitor esterno Nel corso degli anni, isono diventati sempre più potenti, e molti utenti cercano soluzioni per trasformarli in veri e propri notebook. Tuttavia,, il sistema operativo di Google, è ancora distante dall’offrire un’esperienzaparagonabile a quella di Windows o macOS, soprattutto in termini di multitasking. Fortunatamente, sembra che Google stia lavorando a diversi miglioramenti per colmare questa lacuna. Introdotta per la prima volta con10 nel 2019, laè stata pensata inizialmente solo per gli sviluppatori, per permettere loro di testare applicazioni in scenari multi-display.