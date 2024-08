Veleno contro Sinner | sta succedendo di tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 7 agosto 2024): nelle ultime ore, dopo l’annuncio di un altro azzurro in vista delle Olimpiadi, stadiIlnon finisce mai. Anzi. viene rilanciato in queste ultime ore. UnJannikla sua decisione di non partecipare alle Olimpiadi di Parigi. Che sono ancora in corso, ma il torneo di tennis come sappiamo ha visto trionfare Novak Djokovic.(Lapresse) – Ilveggente.itJannik, numero uno del Mondo, è impegnato in questo giorni al Master 1000 del Canada che mette in palio dei punti anche per la classifica, cosa che quello di Parigi non aveva a disposizione. Insomma, una decisione che non è stata accolta benissimo dall’opinione pubblica, sopratperchéha fatto sapere che è stato messo ko da una tonsillite.