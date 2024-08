Salvata da un trapianto d’Urgenza | Il caldo minaccia la vita di una giovane

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un colpo di calore può causare danni irreparabili agli organili: il caso di unadonnadalle eccellenze mediche italiane. Le temperature estreme non sono solo un disagio estivo, ma rappresentano un serio pericolo per la salute umana. Il nostro corpo è progettato per mantenere una temperatura stabile. Quando le temperature esterne superano i limiti tollerabili, il sistema di regolazione termica può fallire, causando una serie di gravi complicazioni, tra cui danni agli organili. Le alte temperature in estate possono portare ripercussioni sulla salute Cityrumors.it foto Ansa Un esempio drammatico di questi rischi è il recente caso di una ragazza di 26 anni, residente in campagna nei pressi di Torino, colpita da un’insufficienza epatica fulminante dovuta a un colpo di calore.