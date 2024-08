OR nel girone A di serie A2

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’OR Reggio Emilia è stata inserita nelA diA2. Come preventivato alla vigilia, la formazione cittadina si sposta dal raggruppamento che comprende le formazioni dell’Italia centrale a quello settentrionale, dove sono 11 le partecipanti: i granata avranno ricordi dolci quando incontreranno nuovamente l’Mgm 2000, formazione che ha sede a Morbegno (Sondrio), affrontata e battuta nella semifinale di Coppa Italia diB due stagioni or sono; analoga sorte per gli astigiani dell’Avis Isola, che nel maggio 2022 vennero sconfitti ai supplementari al terzo turno dei playoff. InA2, nell’annata interrotta per la pandemia, l’OR affrontò l’Aosta, vincendo 5-3 in casa per poi cedere di misura in trasferta, mentre con l’Altovincentino (che all’epoca si chiamava Carrè Chiuppano) nel medesimo torneo si pareggiò 3-3 a domicilio per poi cedere in casa.