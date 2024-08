Nuovo posteggio in via Giotto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La fine delle ultime lavorazioni per la realizzazione del terzo binario tra Affori e Cormano, non ha portato solo al ripristino della viabilità locale, attorno alsottopasso di via Oroboni, ma anche all’apertura di unparcheggio. L’area può ospitare 38 posti auto ed è stata realizzata nei pressi di via. Con questa nuova funzione è stata riqualificata un’area dismessa che si protraeva fino a via Bizzozzero. "Iloffre 38 posti auto su un fondo in calcestruzzo drenante ed è dotato di illuminazione a led, segnaletica e sistema di smaltimento acque - spiega l’amministrazione -. Il collegamento tra la nuova opera e la viabilità esistente è stato creato prolungando la via, non più a fondo cieco, a lato del parcheggio fino a raggiungere una nuova rotatoria che permette l’accesso al sottopasso di via Bizzozero".