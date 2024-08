Mi vergogno | Parigi 2024 la figuraccia di von Eckermann in mondovisione in 35 secondi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il cavaliere svedese vonè stato eliminato dai Giochi diin modo inaspettato e dopo soli 35. Una vera e propriaquella che si è consumata nella Reggia di Versailles in. Dopo pochi istanti è stato sbalzato via dal cavallo ed è finito vicino a un cartellone. I commentatori della BBC erano increduli: “Ha completamente rovinato la sua corsa. Ha cambiato idea, è andato avanti. Questa è una corsa incredibilmente strana e pessima da parte di Henrik von. Cosa sta facendo? È caduto. Non ho mai visto niente del genere in vita mia. Questo è il numero 1 al mondo, ha completamente rovinato la sua corsa”. Lo sfogo, amaro, del campione è arrivato a fine gara: “Misolo di avere il cavallo che ho e di non avere successo.Non sono stato mai coinvolto in niente del genere.