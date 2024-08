Inter-Al Ittihad oggi in tv | data orario e diretta streaming Amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi-Al, match valevole per l’precampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. Dopo il derby familiare con il fratello Filippo, mister Simone Inzaghi e la sua squadra sono pronti a tornare nuovamente in campo per uno degli ultimi test di questa intensa estate. Questa volta i nerazzurri si troveranno ad affrontare una della formazioni più forti del campionato dell’Arabia Saudita.-Al, come seguire il match La compagine nerazzurra, dunque, avrà modo di testare nuovamente i nuovi acquisti che sono arrivati durante l’attuale sessione estiva di calciomercato, ad eccezioni di Mehdi Taremi, fermo ai box per infortunio.