Abusava di un bambino di 12 anni sapendo di essere positivo all’Hiv | prete di Genova ai domiciliari

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Andrea Melis, sacerdote finito agli arresticon l’accusa di violenza sessuale su minori, è, il virus che può provocare l’Aids. Lo ha reso noto la giudice per le indagini preliminari Milena Catalano, sottolineando la “pericolosità sociale” del, che avrebbe avuto rapporti non protetti con la sua vittima purdisiero. Secondo il quotidiano genovese Il Secolo XIX, lo stesso don Melis ha ammesso la sieropositività durante la perquisizione domiciliare della sua stanza all’interno della struttura ecclesiastica di via San Bartolomeo degli Armeni. Ilha riferito di aver aver contratto l’Hiv più di diecifa in Africa. Gli inquirenti hanno disposto accertamenti sanitari sul giovane di 16che per più di treha subito abusi sessuali non protetti dal sacerdote.