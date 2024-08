Volley femminile l’Italia sfata la maledizione dei quarti di finale Prima volta storica alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)non era mai riuscita a qualificarsisemifinali del torneo di: in sei partecipazioni ai Giochi, infatti, la nostra Nazionale si era fermata per due volte nella fase a gironi (Sydney 2000 e Rio 2016) e per quattro volte aidi. Le azzurre avevano sempre sbattuto contro il muro del primo turno a eliminazione diretta, che si era rivelato uno scoglio insormontabile e così in venti anni il Bel Paese non era mai riuscito a lottare per una medaglia a cinque cerchi, pur avendo vinto nel frattempo i Mondiali nel 2022, gli Europei nel 2007 e nel 2009, la Coppa del Mondo nel 2007 e nel 2011 oltre ad aver conquistato l’argento iridato nel 2018.