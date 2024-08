Un’estate di spettacoli a Trevi Teatro e musica sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Debutta questa sera “Se ad’estate una Villa”, nuova stagione estiva diin scena fino al 13 agosto tra Villa Fabri e alcuni tesori inconsueti come il sito archeologico di Pietrarossa, lo spazio ai piedi del Santuario del Beato Pietro Bonilli a Cannaiola e l’area antistante la chiesa di San Lorenzo a Picciche. Ottod’autore, tutti con inizio alle 21, che vanno a comporre il cartellone promosso dalBelli di Antonio Salines, in collaborazione con Magazzini Artistici di Narni e Roma,di Sacco di Perugia, Povero Willy di Terni, con il contributo del Comune e costruito per coinvolgere il pubblico umbro (e non solo) e valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio trevano. I primi cinque appuntamenti sono a Villa Fabri.