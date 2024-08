Sei vini da invecchiamento

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 agosto 2024) Un tocco di fuoco Etna Rosso, I Vigneri di Salvo Fotificato ancora con i metodi tradizionali del palmento, ha sentori di vulcano inequivocabili. Bocca super salata combinata a giusto tannino e frutta rossa al naso. Il fuori servizio Tatomer, Pinot Noir Kick-on Ranch Abbastanza sporco da darti un po’ di fastidio ma non abbastanza sporco da catalogarlo come difettoso. Un vino che mi fa arrabbiare, ricco di frutti rossi e sfumature di ferro e cuoio, che lo rendono particolarmente invitante. Un vino per non fare pace con sé stessi. Rotundone Una spremuta di Syrah Dalla patria di alcuni fra i migliori Syrah al mondo, questo Crozes-Hermitage “Saint Jaimes” di Domaine Les 4 Vents vi riempirà il bicchiere di frutti rossi e tannini scalpitanti, non per cercare spalle e struttura ma bensì eleganza e beva.