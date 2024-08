Nadia che peccato il paradiso dura poco Gimbo torna a Parigi | Va un po’ meglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) dall’inviato Drammatico "testa-coda" al termine del fantastico lunedì italiano. Grazie alla squalifica della Kipyegon per gli spintoni in gara, nei 500OBattocletti "conquista" per due ore il bronzo con tanto di record italiano (14’31”64). Vince la keniana Beatrice Chebet seguita dall’olandese Sifan Hassan. La federazione keniana presenta però un ricorso che a tarda sera è stato accolto, così che la trentina "" quarta. La federazione italiana ha annunciato un contro-ricorso, stamani ne sapremo qualcosa di più. In ogni caso una prestazione superba, storica, per la trentina campionessa d’Europa. IntantoTamberi è partito da Fiumicino nel pomeriggio, mascherina protettiva sulla faccia e cappuccio calato sulla zucca è stato accolto dai medici federali.