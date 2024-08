M O Idf | morta ultima dispersa del 7 10

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 agosto 2024) 21.15 L'personadopo l'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre è stata ufficialmente dichiarata morto dopo una "inchiesta approfondita": lo ha annunciato l'esercito israeliano. "Oggi i rappresentanti delle forze armate hanno ufficialmente informato la famiglia di Bilha Yinon che non è più in vita", si legge in un comunicato. La donna di 76 anni si trovava a casa con il marito Yakov quando ci fu il sanguinoso attacco di Hamas. La casa fu data alle fiamme e il marito morì, ma di lei non si trovarono le tracce.