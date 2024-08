Domenico Modugno la causa di morte e la malattia che non gli impedì di Volare

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 6 agosto 2024)morì il 6 agosto 1994 adi un infarto cardiaco mentre si trovava nel giardino della sua villa a Lampedusa. Il cantante aveva 66 anni e aveva avuto un altro infarto di minore entità, nel 1991, e prima ancora, era stato colpito da un ictus, nel 1984. Per ammissione dello stesso artista, lache segnò gli ultimi dieci anni della sua vita, fu una conseguenza del fatto che era stato un forte fumatore. Come scrive il quotidiano La Provincia di Cremona in un articolo d’archivio, l’artista di “” fu colpito da un infarto mentre era nel grande giardino di Villa Spiaggia dei Conigli, che aveva acquistato negli anni ’70 e che oggi è un resort.